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5 марта, 04:12

Германию призывают отправить Киеву ракеты Taurus, несмотря на слив скандального разговора

The Guardian: Британия призывает ФРГ передать Украине Taurus, несмотря на утечку

Великобритания обратилась к Германии с призывом передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора военнослужащих Бундесвера об их применении для атаки по Крымскому мосту. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на представителя британских властей.

По словам источника, Лондон уже передал Киеву такие ракеты и теперь ждёт подобного решения от партнёров. По мнению информатора в британском Минобороны, утечка разговора в ФРГ несерьёзна, хоть и досадна.

Бербок высказалась по поводу возможных поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus
Бербок высказалась по поводу возможных поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus

Напомним, в ФРГ разгорелся крупный скандал из-за утечки 1 марта беседы немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом" и поручил провести расследование, а министр обороны Борис Писториус счёл это частью информационной войны. 4 марта посла ФРГ вызвали в МИД России. В Кремле сообщили, что хотели бы узнать итоги развернувшейся в Берлине проверки.

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Wikipedia / Boevaya mashina

Анатолий Симоненко
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