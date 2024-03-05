Германию призывают отправить Киеву ракеты Taurus, несмотря на слив скандального разговора

Великобритания обратилась к Германии с призывом передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора военнослужащих Бундесвера об их применении для атаки по Крымскому мосту. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на представителя британских властей.

По словам источника, Лондон уже передал Киеву такие ракеты и теперь ждёт подобного решения от партнёров. По мнению информатора в британском Минобороны, утечка разговора в ФРГ несерьёзна, хоть и досадна.