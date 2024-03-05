Бербок высказалась по поводу возможных поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции ответила на вопрос о возможных поставках киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на слова руководителя немецкого внешнеполитического ведомства, эту ситуацию необходимо тщательно изучить на основе международного права.

"Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть", — приводит информагентство слова Бербок.