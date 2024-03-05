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4 марта, 22:59

Бербок высказалась по поводу возможных поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus

Бербок заявила о праве Украины на самооборону после вопроса о поставках Taurus

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции ответила на вопрос о возможных поставках киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на слова руководителя немецкого внешнеполитического ведомства, эту ситуацию необходимо тщательно изучить на основе международного права.

"Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть", — приводит информагентство слова Бербок.

В США усомнились, что Taurus или F-16 помогут ВСУ, и напомнили про провал танков Leopard
В США усомнились, что Taurus или F-16 помогут ВСУ, и напомнили про провал танков Leopard

Ранее Life.ru писал, что на встрече с гражданами в Дрездене федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказывался на эту тему. По его словам, у крылатых ракет Taurus дальнобойность — 500 километров, они могут поражать цели в российской столице, поэтому следует воздержаться от поставок их Украине.

Алексей Соловьёв
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