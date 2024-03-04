В США усомнились, что Taurus или F-16 помогут ВСУ, и напомнили про провал танков Leopard

Поставки Киеву немецких крылатых ракет Taurus навряд ли изменят ситуацию в зоне украинского конфликта. Об этом говорится в статье американской газеты New York Times, опубликованной в понедельник, 4 марта.

"[Европарламент] отнёс Taurus к необходимым [видам вооружения] для Украины в резолюции, призывающей все государства-члены отправить больше оружия. Далеко не очевидно, что, даже если ФРГ даст Киеву Taurus, как требует Владимир Зеленский, это сильно изменит обстановку", — сказано в материале.