В США усомнились, что Taurus или F-16 помогут ВСУ, и напомнили про провал танков Leopard
NYT: Ракеты Taurus вряд ли изменят ситуацию в зоне украинского конфликта
Поставки Киеву немецких крылатых ракет Taurus навряд ли изменят ситуацию в зоне украинского конфликта. Об этом говорится в статье американской газеты New York Times, опубликованной в понедельник, 4 марта.
"[Европарламент] отнёс Taurus к необходимым [видам вооружения] для Украины в резолюции, призывающей все государства-члены отправить больше оружия. Далеко не очевидно, что, даже если ФРГ даст Киеву Taurus, как требует Владимир Зеленский, это сильно изменит обстановку", — сказано в материале.
По мнению его авторов, ВСУ не смогли провести успешное контрнаступление в 2023 году, даже несмотря на решение Берлина отправить Киеву танки Leopard. В этой связи возникают сомнения и по поводу пользы для Украины истребителей F-16, которые планируют поставить Незалежной.
Напомним, в январе Бундестаг проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, который призывал передать Украине Taurus. Против выступило большинство членов немецкого парламента. Спустя месяц Бундестаг во второй раз запретил поставлять ВСУ это вооружение. Во время третьего голосования немецкий политик Сара Вагенкнехт отметила, что передача ВСУ ракет Taurus перенесёт боевые действия в ФРГ. На конференции, организованной DPA 26 февраля, федеральный канцлер Олаф Шольц признался, что его поражают заявления ряда политиков о возможном участии в конфликте.
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