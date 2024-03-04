"Встряску Шольцу!": В Германии детям показали ролик про ракету Taurus, которая просится на Украину
ZDF в Германии опубликовал детский ролик про ракету Taurus, стремящуюся на Украину
Кадр из видео "Для Украины нет Taurus" от немецкой государственной телерадиокомпании ZDF. Обложка © YouTube / logo!plus
Детская программа logo! немецкой государственной телерадиокомпании ZDF выложила в сеть видео про крылатую ракету Taurus, желающую отправиться на Украину. Однако мешает ей в этом вопросе "колеблющийся" канцлер Германии Олаф Шольц.
Видео называется "Для Украины нет Taurus", его выложили на YouTube-канале logo!plus 27 февраля, но он привлёк внимание СМИ только в начале марта. В ролике ракета беседует с британской и французской ракетами Storm Shadow и SCALP, а ещё с польским танком Leopard 2, которые озвучены "детскими" голосами.
Видео "Для Украины нет Taurus" от немецкой государственной телерадиокомпании ZDF. Видео © YouTube / logo!plus
"Мы, крылатые ракеты, должны были устроить порядочную встряску Олафу Шольцу… Потому что он всё равно отказывается отправить меня на Украину", — говорит Taurus.
А вот ракеты Storm Shadow и SCALP говорят, что уже переданы Киеву, высказываясь о Taurus как о плохой ракете. Последняя предполагает, что всё дело в её высокой дальности. Будто бы из-за этого канцлер боится промахнуться мимо цели и попасть по России.
Зрителям пришёлся ролик не по вкусу, кто-то даже назвал его мерзким. Некоторых возмутило, что такое показывают детям. Редакция канала закрепила комментарий под видео, поблагодарив зрителей за отзывы и критику и заявив, что обеспокоенность пользователей понятна. В объяснительном комментарии упоминается, что видео носит "комедийный формат" и оно сделано для аккаунта в TikTok, для аудитории "13+".
"Здесь темы намеренно утрируются с помощью приёмов сатиры", — написали представители редакции.
Как ранее писал Life.ru, в январе Бундестаг голосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшего передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Против выступило большинство членов немецкого парламента. Месяц спустя Бундестаг во второй раз запретил поставлять ВСУ это вооружение. В ходе третьего голосования немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что передача ВСУ ракет Taurus перенесёт боевые действия в ФРГ. На конференции, организованной DPA 26 февраля, федеральный канцлер Олаф Шольц признался, что его поражают заявления ряда политиков о возможном участии в конфликте.