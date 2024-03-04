"Встряску Шольцу!": В Германии детям показали ролик про ракету Taurus, которая просится на Украину

Детская программа logo! немецкой государственной телерадиокомпании ZDF выложила в сеть видео про крылатую ракету Taurus, желающую отправиться на Украину. Однако мешает ей в этом вопросе "колеблющийся" канцлер Германии Олаф Шольц.

Видео называется "Для Украины нет Taurus", его выложили на YouTube-канале logo!plus 27 февраля, но он привлёк внимание СМИ только в начале марта. В ролике ракета беседует с британской и французской ракетами Storm Shadow и SCALP, а ещё с польским танком Leopard 2, которые озвучены "детскими" голосами.

Видео "Для Украины нет Taurus" от немецкой государственной телерадиокомпании ZDF. Видео © YouTube / logo!plus

"Мы, крылатые ракеты, должны были устроить порядочную встряску Олафу Шольцу… Потому что он всё равно отказывается отправить меня на Украину", — говорит Taurus.

А вот ракеты Storm Shadow и SCALP говорят, что уже переданы Киеву, высказываясь о Taurus как о плохой ракете. Последняя предполагает, что всё дело в её высокой дальности. Будто бы из-за этого канцлер боится промахнуться мимо цели и попасть по России.

Зрителям пришёлся ролик не по вкусу, кто-то даже назвал его мерзким. Некоторых возмутило, что такое показывают детям. Редакция канала закрепила комментарий под видео, поблагодарив зрителей за отзывы и критику и заявив, что обеспокоенность пользователей понятна. В объяснительном комментарии упоминается, что видео носит "комедийный формат" и оно сделано для аккаунта в TikTok, для аудитории "13+".