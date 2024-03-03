После слитого разговора из Бундесвера Германии предрекли роль зачинщицы войны
Эксперт Смирнов считает, что Германия может стать виновницей третьей мировой войны
В Крыму сделали заявление по поводу утечки разговоров офицеров Бундесвера, в которых они обсуждали возможность ударов по территории России. Как заявил в интервью РИА "Новости" глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, Германия уже развязывала две мировые войны, а теперь может стать виновницей третьей.
"Германия может вновь стать виновником третьей мировой войны. Как когда-то Германия развязала Первую и Вторую мировые войны, сегодняшняя политика Берлина способна так же привести мир к глобальному военному конфликту", — заявил собеседник информагентства.
Помимо того, эксперт порассуждал о том, что могут значить подобные разговоры в высших военных кругах ФРГ. По его словам, это может свидетельствовать о том, что немецких генералов вновь охватили "безумные идеи о вседозволенности и мировом господстве".
Напомним, в Сети 1 марта появились перехваченные разговоры немецких офицеров об атаке на Крымский мост и спровоцировали настоящий скандал. Впоследствии спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что намерен добиться от Бундестага проведения расследования ситуации. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от немецких средств массовой информации задать вопрос на эту тему главе внешнеполитического ведомства Германии Анналене Бербок. В Берлине тоже не остались в стороне от этой ситуации. Так, Минобороны ФРГ пообещало разобраться в случившемся. А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ситуация будет очень быстро расследована, и назвал случившееся "очень серьёзной проблемой".
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