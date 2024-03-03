В Крыму сделали заявление по поводу утечки разговоров офицеров Бундесвера, в которых они обсуждали возможность ударов по территории России. Как заявил в интервью РИА "Новости" глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, Германия уже развязывала две мировые войны, а теперь может стать виновницей третьей.

"Германия может вновь стать виновником третьей мировой войны. Как когда-то Германия развязала Первую и Вторую мировые войны, сегодняшняя политика Берлина способна так же привести мир к глобальному военному конфликту", — заявил собеседник информагентства.