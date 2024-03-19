Медведев разнёс "западных партнёров", напомнив реплику из "Брата-2"

Решение властей Германии не называть в официальных документах Владимира Путина президентом России является "позорной слабостью". Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также напомнил о других странных заявлениях западных политиков, которые те делают то ли из-за "детской инфантильности, то ли из-за зрелой глупости, то ли из-за запредельной наглости".

"Вопрос тогда, кто он для них (Путин для властей ФРГ. — Прим. Life.ru), если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам? И всё это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаём, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением", — написал Медведев в телеграм-канале.

Он также напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сначала "пугает высадкой французов в Крыму", а затем обещает сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка. "Какой последовательный и мужественный человек!" — отмечает Медведев.

Власти США, по его словам, открыто, без стеснения ведут гибридную войну против России, а затем "на голубом глазу" говорят о желании возобновить стратегический диалог по вооружениям.

"И так во всём! Бесконечное ёрзанье задницей на стуле, космическое враньё, натужные сопли и театральные слёзы ради имитации добрых намерений. А на поверку — ложь и манипуляции для сохранения собственной власти. И правда, уроды", — заключает зампред Совбеза, приложив кадр из фильма "Брат-2", где герой Виктора Сухорукова обзывает этими же словами таможенников в США.