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30 марта, 01:31

Шольц "поздравил" немцев с Пасхой, не забыв упомянуть помощь Украине

Шольц: Германия помогает Украине в интересах собственной безопасности

Военная поддержка Украины необходима Германии для обеспечения собственной безопасности. Такое признание сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, обратившись к согражданам в выступлении по случаю Пасхи.

Глава кабмина подчеркнул, что на фоне "нарушения Москвой принципа незыблемости границ" немецкое общество должно объединиться и дать "насилию" отпор. Это можно сделать лишь одним путём, оказав помощь Незалежной.

"Поэтому мы поддерживаем Украину в её борьбе за справедливый мир — так долго, сколько это потребуется. Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности", — объяснил Шольц.

Шольц анонсировал создание новой коалиции для поддержки Киева
Шольц анонсировал создание новой коалиции для поддержки Киева

Схожее заявление несколькими днями ранее сделал и глава евродипломатии Жозеп Боррель. По словам политика, ЕС поддерживает Киев вовсе не из-за щедрости или любви к украинцам — Брюсселем движут лишь опасения за собственные интересы. Кроме того, он призвал и Соединённые Штаты помогать Киеву, если Вашингтон хочет оставаться "глобальным игроком".

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SPD

Илья Пушкарев
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