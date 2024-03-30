Шольц "поздравил" немцев с Пасхой, не забыв упомянуть помощь Украине
Шольц: Германия помогает Украине в интересах собственной безопасности
Военная поддержка Украины необходима Германии для обеспечения собственной безопасности. Такое признание сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, обратившись к согражданам в выступлении по случаю Пасхи.
Глава кабмина подчеркнул, что на фоне "нарушения Москвой принципа незыблемости границ" немецкое общество должно объединиться и дать "насилию" отпор. Это можно сделать лишь одним путём, оказав помощь Незалежной.
"Поэтому мы поддерживаем Украину в её борьбе за справедливый мир — так долго, сколько это потребуется. Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности", — объяснил Шольц.
Схожее заявление несколькими днями ранее сделал и глава евродипломатии Жозеп Боррель. По словам политика, ЕС поддерживает Киев вовсе не из-за щедрости или любви к украинцам — Брюсселем движут лишь опасения за собственные интересы. Кроме того, он призвал и Соединённые Штаты помогать Киеву, если Вашингтон хочет оставаться "глобальным игроком".