Шольц "поздравил" немцев с Пасхой, не забыв упомянуть помощь Украине

Военная поддержка Украины необходима Германии для обеспечения собственной безопасности. Такое признание сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, обратившись к согражданам в выступлении по случаю Пасхи.

Глава кабмина подчеркнул, что на фоне "нарушения Москвой принципа незыблемости границ" немецкое общество должно объединиться и дать "насилию" отпор. Это можно сделать лишь одним путём, оказав помощь Незалежной.

"Поэтому мы поддерживаем Украину в её борьбе за справедливый мир — так долго, сколько это потребуется. Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности", — объяснил Шольц.