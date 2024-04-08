Президент Польши оценил риски войны с Россией
Президент Польши Дуда не увидел угрозы нападения России в ближайшее время
Президент Польши Анджей Дуда признал, что сейчас не видит угрозы нападения со стороны РФ. При этом он подчеркнул, что Варшава готова противостоять "российской агрессии", но сначала должна укрепить оборону.
"Нельзя сказать, что угрозы вообще нет. Но есть ли реальное предзнаменование? Нет", — приводит его слова Dziennik Gazety Prawnej.
В Москве неоднократно подчёркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Вместе с тем РФ остается открытой к диалогу, но только на равноправной основе.
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