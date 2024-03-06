Захарова заверила, что Россия не вынашивает планов по нападению на НАТО 6 марта, 10:45 Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Россия никогда не строила планов напасть на кого бы то ни было, в том числе развязать боевые действия с НАТО. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Всемирного фестиваля молодёжи.

"У России нет и никогда не было планов по нападению прямой, кривой агрессией, развязыванию конфликтов с кем бы то ни было, что касается НАТО, Вашингтона, Украины, кого угодно", — подчеркнула она.

В противовес этому, как напомнила Захарова, НАТО закрепило в своих доктринах, что Россия — это прямая угроза западным странам. Поэтому альянс выстраивает свою политику в отношении Москвы с позиции силы и агрессии, продолжила дипломат. Натовцы должны усвоить, что российская сторона жёстко ответит на любой вызов извне, резюмировала Захарова.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что, говоря о "планах России по нападению на НАТО", на Западе надеются вынудить Москву отказаться от целей специальной военной операции, но этого не случится.

Авторы Татьяна Миссуми