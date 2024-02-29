Четыре фазы: В Германии рассказали, как Россия "нападёт" на НАТО
Bild описал четыре фазы нападения России на НАТО
Солдаты НАТО и России. Обложка © Flickr / Bundeswehr / VK / Минобороны России
Гипотетическое "нападение" России на Североатлантический альянс будет состоять из четырёх этапов, сообщили в немецком издании Bild со ссылкой на некий правительственный документ. Не исключено применение ядерного оружия, сказано в публикации.
По данным таблоида, первая фаза будет подразумевать проведение обширной дезинформирующей кампании с целью разобщить европейское общество. Для этого активно задействуют СМИ и соцсети. Не исключены и кибератаки. Во время второй фазы по странам НАТО прокатится волна саботажа и шпионажа, на фоне которых РФ развернёт войска на границах альянса.
Непосредственное нападение произойдёт в рамках третьей фазы. Основное направление атаки будет сосредоточено на Германии, которая подвергнется точечным ударам. На этом же этапе спутники блока будут нейтрализованы Россией. Завершающая фаза подразумевает широкомасштабные боевые действия на суше, в море, в воздухе и даже в космосе. Не исключено применение РФ оружия массового поражения — биологического, химического и ядерного, — подытожили в Bild.
А между тем парламент Венгрии вслед за Турцией ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Россия отреагировала на скорое расширение альянса предупреждением об ответных мерах.