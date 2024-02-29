Четыре фазы: В Германии рассказали, как Россия "нападёт" на НАТО

Гипотетическое "нападение" России на Североатлантический альянс будет состоять из четырёх этапов, сообщили в немецком издании Bild со ссылкой на некий правительственный документ. Не исключено применение ядерного оружия, сказано в публикации.

По данным таблоида, первая фаза будет подразумевать проведение обширной дезинформирующей кампании с целью разобщить европейское общество. Для этого активно задействуют СМИ и соцсети. Не исключены и кибератаки. Во время второй фазы по странам НАТО прокатится волна саботажа и шпионажа, на фоне которых РФ развернёт войска на границах альянса.