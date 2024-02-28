Посольство России предупредило об ответных мерах на вступление Швеции в НАТО
Посольство России: Москва примет ответные меры на вступление Швеции в НАТО
Россия примет ответные меры на фоне вступления Швеции в НАТО, чтобы купировать угрозы. Информация об этом появилась в телеграм-канале посольства РФ в Швеции.
"Россия предпримет ответные меры политического и военно-технического характера в целях купирования угроз своей национальной безопасности. Их конкретное содержание будет зависеть от условий и масштаба интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение на территории этой страны натовских контингентов, ударных систем и вооружений", — указано в сообщении.
В дипмиссии также отметили, что вступлении Швеции в НАТО плохо отразится на уровне стабильности в Северной Европе. Также там напомнили, что Балтийское море никогда не станет "внутренним натовским морем", несмотря на заявления будущих "натовских родственников" страны.
Напомним, что в январе Турция окончательно одобрила вступление Швеции в Североатлантический альянс, а 26 февраля и венгерский парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Накануне посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море стало "внутренним" для альянса, а в случае столкновения России и военного блока Калининград будет "нейтрализован" первым. В Госдуме прибалтийский дипломат получил жёсткий ответ.
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