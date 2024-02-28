Посольство России предупредило об ответных мерах на вступление Швеции в НАТО

Россия примет ответные меры на фоне вступления Швеции в НАТО, чтобы купировать угрозы. Информация об этом появилась в телеграм-канале посольства РФ в Швеции.

"Россия предпримет ответные меры политического и военно-технического характера в целях купирования угроз своей национальной безопасности. Их конкретное содержание будет зависеть от условий и масштаба интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение на территории этой страны натовских контингентов, ударных систем и вооружений", — указано в сообщении.