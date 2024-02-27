В Калининграде напомнили про Балтфлот литовскому послу, осмелившемуся угрожать РФ
Калининградские власти: Балтийское море никогда не будет принадлежать НАТО
Россия. Калининград. Вид на Памятный знак морякам-балтийцам и кафедральный собор на острове Иммануила Канта. Обложка © ТАСС / Виталий Невар
В администрации Калининградской области ответили на угрозы бывшего главы МИД Литвы, посла в Швеции Линаса Линкявичюса "нейтрализовать" Калининград. Западные соседи почему-то забыли о нескольких десятках лет добрососедства и теперь бряцают оружием перед носом, заявили в пресс-службе губернатора региона Антона Алиханова.
"Кроме того, Балтийское море никогда не будет принадлежать НАТО, поскольку там находятся как минимум три крупных порта Российской Федерации. Также напомню, что Балтийское море является пунктом базирования российского военного флота. Поэтому на месте литовцев я бы помнил обо всех этих фактах и не выставлял себя на посмешище подобными заявлениями", — заявил пресс-секретарь Алиханова порталу NEWS.ru.
Напомним, ранее Линкявичюс допустил громкие высказывания о том, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море стало "внутренним" для альянса, а в случае столкновения России и военного блока Калининград будет "нейтрализован" первым. В Госдуме прибалтийский дипломат получил жёсткий ответ.