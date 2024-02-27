В Калининграде напомнили про Балтфлот литовскому послу, осмелившемуся угрожать РФ

В администрации Калининградской области ответили на угрозы бывшего главы МИД Литвы, посла в Швеции Линаса Линкявичюса "нейтрализовать" Калининград. Западные соседи почему-то забыли о нескольких десятках лет добрососедства и теперь бряцают оружием перед носом, заявили в пресс-службе губернатора региона Антона Алиханова.