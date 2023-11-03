В Госдуме посоветовали ненавистникам России "перестать облизываться" на Балтийское море

С тех пор как Пётр Первый прорубил окно в Европу и основал Санкт-Петербург, Балтийское море всегда было и будет российским, и неважно, какие ещё страны вдруг образуются на его берегах. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя намерения НАТО сделать Балтику "внутренним морем альянса".

Он напомнил, что это море всегда пытались у нас отнять: вокруг Балтики шла та же Северная война, окончившаяся российской победой. На янтарные берега, облизываясь, поглядывали из Швеции, а позже — из Финляндии и стран Прибалтики, перечислил парламентарий.