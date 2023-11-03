В Госдуме посоветовали ненавистникам России "перестать облизываться" на Балтийское море
Депутат Журавлёв: РФ отстояла право на Балтийское море ещё в петровские времена
С тех пор как Пётр Первый прорубил окно в Европу и основал Санкт-Петербург, Балтийское море всегда было и будет российским, и неважно, какие ещё страны вдруг образуются на его берегах. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя намерения НАТО сделать Балтику "внутренним морем альянса".
Он напомнил, что это море всегда пытались у нас отнять: вокруг Балтики шла та же Северная война, окончившаяся российской победой. На янтарные берега, облизываясь, поглядывали из Швеции, а позже — из Финляндии и стран Прибалтики, перечислил парламентарий.
"Голубая мечта всех этих российских ненавистников — закрыть нам выход в море, но, на мой взгляд, это означало бы объявление войны, на что ни эти американские сателлиты, ни НАТО целиком никогда не решатся. Тем более что на Украине мы научились воевать достаточно хорошо, чтобы дать отпор любому врагу. Пусть только рискнут попробовать — немедленно получат по зубам", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, в середине октября президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что для российских судов могут закрыть Балтийское море, если расследование выявит участие РФ в повреждении газопровода Balticconnector. 8 октября работа Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена из-за утечки. Позже её удалось ликвидировать, специалисты уже выясняют причины аварии.