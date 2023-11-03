Российский МИД предостерёг НАТО от "легковесных" заявлений по поводу Балтийского моря
Замглавы МИД Грушко: Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО
Закрытие Балтийского моря для России означало бы его закрытие для всех, и в НАТО этот факт прекрасно осознают. Таким мнением поделился замглавы российского МИД Александр Грушко в кулуарах Веронского евразийского экономического форума, который проходит в пятницу, 3 ноября.
По мнению дипломата, лишь легковесные и недальновидные политики могут говорить о Балтике как о "внутреннем море" альянса.
"Такие фигуры речи используют легковесные политики. Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех", — указал Грушко.
Напомним, что в середине октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что для российских судов могут закрыть Балтийское море, если расследование выявит участие РФ в повреждении газопровода Balticconnector. 8 октября работа Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена из-за утечки. Позже её удалось ликвидировать, специалисты уже выясняют причины аварии.