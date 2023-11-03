Российский МИД предостерёг НАТО от "легковесных" заявлений по поводу Балтийского моря

Закрытие Балтийского моря для России означало бы его закрытие для всех, и в НАТО этот факт прекрасно осознают. Таким мнением поделился замглавы российского МИД Александр Грушко в кулуарах Веронского евразийского экономического форума, который проходит в пятницу, 3 ноября.

По мнению дипломата, лишь легковесные и недальновидные политики могут говорить о Балтике как о "внутреннем море" альянса.