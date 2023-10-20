В Латвии захотели закрыть Балтийское море для российских судов
Президент Латвии Ринкевичс: Балтийское море могут закрыть для российских судов
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс допустил возможность введения запрета на заход российских судов в Балтийское море. Всё зависит от результатов расследования повреждения газопровода Balticconnector, пояснил глава республики.
"Конечно, это вопрос целой линии морского права, но если будет чётко доказано, что это Россия, то будет рассматриваться вопрос о том, можем ли мы закрыть Балтийское море, чтобы защитить нашу критически важную инфраструктуру <...> Если есть информация о том, что в этом замешана Россия, действия должны быть чёткими и твёрдыми. С Россией можно разговаривать только с позиции силы", — сказал он в интервью телекомпании LSM.
Однако перед тем, как выносить этот вопрос на уровень НАТО, должны быть предоставлены несколько точных фактов. Поэтому, как подчеркнул политик, пока подобных обсуждений не ведётся. На сегодняшний день, по его словам, рассматривается только усиление патрулирования в Балтийском море союзниками по НАТО.
Как уже рассказывал Лайф, 8 октября работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена из-за утечки. Позже её удалось ликвидировать, специалисты уже выясняют причины аварии. Президента Финляндии Саули Ниинистё допустил, что газопровод он мог быть повреждён внешним воздействием. При том норвежские сейсмологи заявили, что на месте утечки зафиксировали взрыв. Однако этого же не смогли сказать и их эстонские коллеги. Также, по одной из версий, газопровод повредил корабельный якорь.
ТАСС / Ладислав Карпов