В Латвии захотели закрыть Балтийское море для российских судов

"Конечно, это вопрос целой линии морского права, но если будет чётко доказано, что это Россия, то будет рассматриваться вопрос о том, можем ли мы закрыть Балтийское море, чтобы защитить нашу критически важную инфраструктуру <...> Если есть информация о том, что в этом замешана Россия, действия должны быть чёткими и твёрдыми. С Россией можно разговаривать только с позиции силы", — сказал он в интервью телекомпании LSM.