НАТО усилит патруль в Балтийском море после повреждения газопровода
НАТО с союзниками усилит патруль в регионе Балтийского моря после утечки с газопровода Balticconnector, сообщили на сайте альянса.
"НАТО и союзники усиливают патрулирование в Балтийском море после недавнего повреждения подводной инфраструктуры в регионе", — говорится в заявлении.
В сообщении также сказано, что усиленные меры включают дополнительные разведывательные и наблюдательные полёты, в том числе с морскими патрульными самолётами и самолётами дальнего радиолокационного обнаружения. В альянсе отметили, что на эти территории переведут четыре минных тральщика. Глава пресс-службы НАТО Дилан Уайт заявил, что альянс продолжит контролировать ситуацию и держать контакт с Эстонией, Финляндией и Швецией.
Напомним, 8 октября из-за утечки приостановили работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Её ликвидировали. На данный момент специалисты выясняют причины поломки. По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, он мог сломаться из-за внешнего воздействия. А норвежские сейсмологи и вовсе утверждают, что зафиксировали на месте утечки взрыв, чего, правда, не заметили их эстонские коллеги. Также есть версия, что газопровод повредил корабельный якорь.
ТАСС / EB / IMAGO / Mikko Stig