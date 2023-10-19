НАТО усилит патруль в Балтийском море после повреждения газопровода

В сообщении также сказано, что усиленные меры включают дополнительные разведывательные и наблюдательные полёты, в том числе с морскими патрульными самолётами и самолётами дальнего радиолокационного обнаружения. В альянсе отметили, что на эти территории переведут четыре минных тральщика. Глава пресс-службы НАТО Дилан Уайт заявил, что альянс продолжит контролировать ситуацию и держать контакт с Эстонией, Финляндией и Швецией.