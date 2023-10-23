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Опубликовано 23 октября 2023, 16:47

В Госдуме уличили Латвию в маразме после угроз закрыть Балтийское море

Депутат Чепа назвал маразмом угрозы Латвии закрыть Балтику для судов из России

Угрозы латвийского президента Эдгара Ринкевича закрыть Балтийское море для российских судов являются маразмом. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

"Глупости, как он может закрыть Балтийское море? Это всё равно, что он скажет: "Давайте осушим Балтийское море, чтобы российские корабли не плавали". Маразм", — отметил он в беседе с RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми угрозы Латвии закрыть Балтику для российских судов. Представитель Кремля подчеркнул, что любые подобные заявления надо воспринимать серьёзно.

В МИД предупредили НАТО о последствиях закрытия Балтийского моря для России
В МИД предупредили НАТО о последствиях закрытия Балтийского моря для России

Как сообщал Лайф, на прошлой неделе Ринкевич заявил, что для российских судов могут закрыть Балтийское море, если расследование выявит участие РФ в повреждении газопровода Balticconnector. 8 октября работа Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена из-за утечки. Позже её удалось ликвидировать, специалисты уже выясняют причины аварии. Президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что газопровод мог быть повреждён внешним воздействием. При этом норвежские сейсмологи заявили, что на месте утечки зафиксировали взрыв. Однако это не смогли подтвердить их эстонские коллеги.

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Никита Осипов
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