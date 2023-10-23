В Госдуме уличили Латвию в маразме после угроз закрыть Балтийское море

Угрозы латвийского президента Эдгара Ринкевича закрыть Балтийское море для российских судов являются маразмом. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

"Глупости, как он может закрыть Балтийское море? Это всё равно, что он скажет: "Давайте осушим Балтийское море, чтобы российские корабли не плавали". Маразм", — отметил он в беседе с RT.