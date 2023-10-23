В МИД предупредили НАТО о последствиях закрытия Балтийского моря для России
Грушко: НАТО нарушит международное право, закрыв Балтийское море для России
Закрытие Балтийского моря для российских судов станет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства со стороны НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.
Грушко напомнил, что альянс давно мечтает превратить Балтийское море в своё "внутреннее озеро", но этого никогда не будет. Замглавы МИД также посоветовал западным странам направить ту энергию, с которой они расследуют повреждение газопровода Balticconnector, на расследование подрыва "Северных потоков", которое буксует уже год.
"Если Латвия действительно исходит из того, что нанесение существенного ущерба приравнивается к акту вооружённого нападения, то Балтийское море должно было быть закрыто для американских кораблей после "Северного потока – 2", прежде всего Германией", — добавил Грушко.
Напомним, ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что для российских судов могут закрыть Балтийское море, если расследование выявит участие РФ в повреждении газопровода Balticconnector. Как уже рассказывал Лайф, 8 октября работа Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена из-за утечки. Позже её удалось ликвидировать, специалисты уже выясняют причины аварии. Президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что газопровод мог быть повреждён внешним воздействием. При этом норвежские сейсмологи заявили, что на месте утечки зафиксировали взрыв. Однако это не смогли подтвердить их эстонские коллеги.
LIFE / Владимир Суворов