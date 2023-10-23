В МИД предупредили НАТО о последствиях закрытия Балтийского моря для России

Закрытие Балтийского моря для российских судов станет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства со стороны НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Грушко напомнил, что альянс давно мечтает превратить Балтийское море в своё "внутреннее озеро", но этого никогда не будет. Замглавы МИД также посоветовал западным странам направить ту энергию, с которой они расследуют повреждение газопровода Balticconnector, на расследование подрыва "Северных потоков", которое буксует уже год.