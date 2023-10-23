В Кремле жёстко ответили на угрозы Латвии закрыть Балтийское море для российских судов

Какие-либо угрозы в адрес России неприемлемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание президента Латвии Эдгара Ринкевича, пригрозившего закрыть Балтийское море для российских судов. Вместе с тем представитель Кремля отметил, что любые угрозы нужно воспринимать серьёзно.

"Любые угрозы нужно воспринимать серьёзно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми", — указал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Ранее сенатор Александр Шендерюк-Жидков высмеял угрозу Латвии закрыть Балтийское море для российских судов. Парламентарий напомнил о возможностях ВМС этой прибалтийской страны.