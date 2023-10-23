В Кремле жёстко ответили на угрозы Латвии закрыть Балтийское море для российских судов
Песков назвал неприемлемыми угрозы Латвии закрыть Балтику для российских судов
Какие-либо угрозы в адрес России неприемлемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание президента Латвии Эдгара Ринкевича, пригрозившего закрыть Балтийское море для российских судов. Вместе с тем представитель Кремля отметил, что любые угрозы нужно воспринимать серьёзно.
"Любые угрозы нужно воспринимать серьёзно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми", — указал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Ранее сенатор Александр Шендерюк-Жидков высмеял угрозу Латвии закрыть Балтийское море для российских судов. Парламентарий напомнил о возможностях ВМС этой прибалтийской страны.
Как сообщал Лайф, на прошлой неделе президент Латвии Эдгар Ринкевич допустил возможность введения запрета на заход российских судов в Балтийское море. Он отметил, что всё зависит от результатов расследования повреждения газопровода Balticconnector. По словам политика, перед тем как выносить этот вопрос на уровень НАТО, должно быть представлено несколько точных фактов.
8 октября работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена из-за утечки. Позже её удалось ликвидировать. Президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что газопровод мог быть повреждён внешним воздействием. По данным норвежских сейсмологов, на месте утечки зафиксировали взрыв. Но это не смогли подтвердить их эстонские коллеги. Также, по одной из версий, газопровод повредил корабельный якорь.
ТАСС / Василий Шитов