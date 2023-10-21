В Госдуме захотели посмотреть на попытку "латышского телёнка съесть русского медведя"
Депутат Олег Нилов: Латвия может закрыть Балтику для судов РФ только на бумаге
Закрыть Балтийское море для российских судов Латвия способна лишь на словах и бумаге. Об этом заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Олег Нилов. Ранее латвийский президент Эдгар Ринкевич пообещал принять такую меру, если расследование установит причастность РФ к повреждению газопровода Balticconnector.
"Запретить они, может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге. Их проблема в том, что для реализации этой бредовой идеи им ещё придётся объявить войну России. Так что интересно посмотреть, как латышский телёнок русского медведя съест", — подчеркнул Нилов в беседе с РИА "Новости".
Как сообщал Лайф, ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич допустил возможность введения запрета на заход российских судов в Балтийское море. Он отметил, что всё зависит от результатов расследования повреждения газопровода Balticconnector. По его словам, перед тем, как выносить этот вопрос на уровень НАТО, должно быть представлено несколько точных фактов.
8 октября работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена из-за утечки. Позже её удалось ликвидировать. Президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что газопровод мог быть повреждён внешним воздействием. По данным норвежских сейсмологов, на месте утечки зафиксировали взрыв. Но это не смогли подтвердить их эстонские коллеги. Также, по одной из версий, газопровод повредил корабельный якорь.
ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов