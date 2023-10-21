В Госдуме захотели посмотреть на попытку "латышского телёнка съесть русского медведя"

Закрыть Балтийское море для российских судов Латвия способна лишь на словах и бумаге. Об этом заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Олег Нилов. Ранее латвийский президент Эдгар Ринкевич пообещал принять такую меру, если расследование установит причастность РФ к повреждению газопровода Balticconnector.

"Запретить они, может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге. Их проблема в том, что для реализации этой бредовой идеи им ещё придётся объявить войну России. Так что интересно посмотреть, как латышский телёнок русского медведя съест", — подчеркнул Нилов в беседе с РИА "Новости".