В Совфеде высмеяли угрозу Латвии закрыть Балтийское море для российских судов
Сенатор напомнил о возможностях ВМС Латвии в ответ на желание перекрыть Балтику
Прежде чем предлагать "перекрыть" Балтийское море для российских судов, руководство Латвии должно учесть возможности военно-морских сил своей страны. Об этом заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Он также добавил, что если весь расчёт на ВМС США, то важно "не перепутать Финский залив с Персидским".
"Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить Интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря", — сказал Шендерюк-Жидков в беседе с РИА "Новости".
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс допустил возможность введения запрета на заход российских судов в Балтийское море. Он отметил, что всё зависит от результатов расследования повреждения газопровода Balticconnector. По его словам, перед тем, как выносить этот вопрос на уровень НАТО, должно быть представлено несколько точных фактов.
Напомним, 8 октября работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена из-за утечки. Позже её удалось ликвидировать. Президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что газопровод мог быть повреждён внешним воздействием. По данным норвежских сейсмологов, на месте утечки зафиксировали взрыв. Но это не смогли подтвердить их эстонские коллеги. Также, по одной из версий, газопровод повредил корабельный якорь.
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