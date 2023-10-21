В Совфеде высмеяли угрозу Латвии закрыть Балтийское море для российских судов

Прежде чем предлагать "перекрыть" Балтийское море для российских судов, руководство Латвии должно учесть возможности военно-морских сил своей страны. Об этом заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Он также добавил, что если весь расчёт на ВМС США, то важно "не перепутать Финский залив с Персидским".

"Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить Интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря", — сказал Шендерюк-Жидков в беседе с РИА "Новости".