Песков предложил Латвии задуматься о Балтике после правды о подрыве "Севпотоков"
Президенту Латвии Эдгару Ринкевичусу стоит подумать над тем, что он будет делать с Балтийским морем, после того как будут установлены виновники в подрыве "Северных потоков". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ТАСС инициативу прекратить проход российских судов по Балтике, если будет установлена причастность РФ к подрыву газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией.
"В данном случае у господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении "Северных потоков", что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?" — поинтересовался Песков.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ никогда не участвовала и не станет участвовать в подобных диверсиях. А вот поведение Латвии в отношении подрыва "Северных потоков" вызывает у Москвы большой интерес.
Напомним, ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич допустил возможность введения запрета на заход российских судов в Балтийское море. Всё зависит от результатов расследования повреждения газопровода Balticconnector, пояснил глава республики.
Getty Images / Swedish Coast Guard