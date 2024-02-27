В ГД ответили на угрозы посла Литвы Калининграду: Громче всех лают самые никчёмные собачки

В случае конфликта России и НАТО Литва падёт за считаные часы. Так в беседе с Life.ru первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал угрозы литовского посла Линаса Линкявичюса в сторону Калининграда.

"Громче всех лают обычно самые маленькие и никчёмные собачки, потому что ничего больше и делать-то не умеют. Литву в принципе держат в ЕС и НАТО, чтобы она задавала тон антироссийским настроениям. Всем понятно, что в случае реального конфликта с Россией это недогосударство падёт за считаные часы, а то и минуты, эту ситуацию неоднократно проигрывали в командно-штабных учениях альянса, и всегда выходило одинаково", — отметил депутат.

Журавлёв также подчеркнул, что Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО, а "литовские влажные мечты" об этом он посоветовал не распространять никуда дальше Вильнюса.

"Это, между прочим, старинный славянский город Вильно, который в составе Российской империи был дольше, чем вся литовская независимость, — если нужно, об этом тоже припомним", — заключил парламентарий.