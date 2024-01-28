СМИ раскрыли роль Германии в случае конфликта с Россией

Германия в соответствии с новым оборонным планом должна стать транзитной, а не прифронтовой страной в случае конфликта с Россией. Через неё будут перевозить технику, ракеты и войска, пишет газета Bild, ссылаясь на выдержки засекреченного документа.

Издание сообщает, что для Германии наиболее весомыми угрозами в рамках военного противостояния могут быть диверсии, кампании по дезинформации и кибератаки, которые могут включать действия против электростанций или телекоммуникационных систем.

План предполагает закрытие узлов для гражданского транспорта, если произойдут чрезвычайные ситуации. На основных дорогах, ж/д вокзалах, а также в гаванях появятся военнослужащие, которые будут охранять от нападений эти объекты. Для этого будут созданы до шести полков из числа добровольцев. Остальные военные подразделения должны уйти на фронт.