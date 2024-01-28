СМИ раскрыли роль Германии в случае конфликта с Россией
Bild: Германию хотят сделать транзитной страной в случае конфликта с Россией
Германия в соответствии с новым оборонным планом должна стать транзитной, а не прифронтовой страной в случае конфликта с Россией. Через неё будут перевозить технику, ракеты и войска, пишет газета Bild, ссылаясь на выдержки засекреченного документа.
Издание сообщает, что для Германии наиболее весомыми угрозами в рамках военного противостояния могут быть диверсии, кампании по дезинформации и кибератаки, которые могут включать действия против электростанций или телекоммуникационных систем.
План предполагает закрытие узлов для гражданского транспорта, если произойдут чрезвычайные ситуации. На основных дорогах, ж/д вокзалах, а также в гаванях появятся военнослужащие, которые будут охранять от нападений эти объекты. Для этого будут созданы до шести полков из числа добровольцев. Остальные военные подразделения должны уйти на фронт.
По данным журналистов, для государства серьёзной проблемой является нехватка бункеров и защитных убежищ. В стране находится 579 таких объектов, в них могут поместиться не более 477 тысяч человек. Из-за их дефицита граждан могут заставить самих создавать себе укрытия в подвалах и гаражах.
Напомним, по данным немецкой газеты Bild, Минобороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ. В ведомстве на этот счёт сказали, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела.
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