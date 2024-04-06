Работа российской авиации на Украине перепугала Польшу
Польша подняла в воздух авиацию из-за ударов ВКС России по объектам ВСУ
Оперативное командование Вооружённых сил Польши предупредило жителей республики о повышении уровня шума на юго-востоке страны. Это связано с действием реактивной авиации, поднятой в воздух на фоне работы бомбардировщиков ВКС России на Украине, объяснили военные.
"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины", — сказано в сообщении.
Командование уточнило, что инициированы все необходимые процедуры для защиты воздушного пространства республики. Ситуация находится под чётким контролем.
За последний месяц страны НАТО неоднократно поднимали в небо истребители на фоне действий России. Так, ВВС Германии и Швеции испугались разведчика Ил-20М, польские самолёты пытались защитить страну от "шальной" ракеты, а итальянским Eurofighter Typhoon пришлось дважды встречаться с авиацией РФ над Балтикой.