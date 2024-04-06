Работа российской авиации на Украине перепугала Польшу

Оперативное командование Вооружённых сил Польши предупредило жителей республики о повышении уровня шума на юго-востоке страны. Это связано с действием реактивной авиации, поднятой в воздух на фоне работы бомбардировщиков ВКС России на Украине, объяснили военные.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины", — сказано в сообщении.