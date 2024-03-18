ВВС Германии подняли истребители по тревоге из-за российского Ил-20М 18 марта, 14:41 Обложка © ТАСС / Максим Кузовков

Германское командование отдало приказ поднять в воздух немецкие истребители, когда у границ страны появился российский самолёт-разведчик Ил-20М. Об этом сообщили ВВС Германии в соцсети X.

"И снова сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты из Лаге (город на севере Германии. — Прим. Life.ru), чтобы идентифицировать российский самолёт без плана полёта и радиоконтакта. Речь идёт о российском самолёте Ил-20М (COOT-A)", — отмечается в заявлении.

Истребители ФРГ поддержали шведские военные самолёты, также поднятые по тревоге.

Напомним, это не первый случай, когда Германия сообщает о приближении к своим границам российских самолётов. Так, в феврале этого года немецкие ВВС также подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования. Причиной тому послужило обнаружение к юго-востоку от Хельсинки российского Ил-20М.

Авторы Татьяна Миссуми