Военные США утверждают, что отследили российские самолёты у берегов Аляски

В международном воздушном пространстве недалеко от Аляски были замечены в полёте четыре российских военных самолёта, сообщает в соцсети X североамериканское командование ПВО (NORAD).

В командовании также обратили внимание на то, что российская "активность" в зоне ПВО Аляски совершается довольно часто и её не рассматривают в качестве угрозы. И вместе с тем российские самолёты уже в третий раз попадают в зону наблюдения NORAD.