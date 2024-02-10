Военные США утверждают, что отследили российские самолёты у берегов Аляски
NORAD: США отследили четыре российских военных самолёта у берегов Аляски
В международном воздушном пространстве недалеко от Аляски были замечены в полёте четыре российских военных самолёта, сообщает в соцсети X североамериканское командование ПВО (NORAD).
"NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолёта в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 9 февраля 2024 года", — указано в сообщении.
В командовании также обратили внимание на то, что российская "активность" в зоне ПВО Аляски совершается довольно часто и её не рассматривают в качестве угрозы. И вместе с тем российские самолёты уже в третий раз попадают в зону наблюдения NORAD.
Ранее немецкие истребители Eurofighter поднялись в воздух из-за российского военного самолёта. Ил-20М был сопровождён в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген.
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