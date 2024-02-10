Регион

Уведомления отключены

10 февраля, 02:43

Военные США утверждают, что отследили российские самолёты у берегов Аляски

NORAD: США отследили четыре российских военных самолёта у берегов Аляски

В международном воздушном пространстве недалеко от Аляски были замечены в полёте четыре российских военных самолёта, сообщает в соцсети X североамериканское командование ПВО (NORAD).

"NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолёта в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 9 февраля 2024 года", — указано в сообщении.

В командовании также обратили внимание на то, что российская "активность" в зоне ПВО Аляски совершается довольно часто и её не рассматривают в качестве угрозы. И вместе с тем российские самолёты уже в третий раз попадают в зону наблюдения NORAD.

Польша вновь подняла авиацию из-за "активности" ВС России
Польша вновь подняла авиацию из-за "активности" ВС России

Ранее немецкие истребители Eurofighter поднялись в воздух из-за российского военного самолёта. Ил-20М был сопровождён в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров