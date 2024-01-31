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30 января, 22:16

ВВС Германии поднимались в воздух из-за военного самолёта России у острова Рюген

Немецкие истребители Eurofighter поднимались в воздух из-за российского военного самолёта. Ил-20М был сопровождён в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген.

Согласно сообщению Военно-воздушных сил ФРГ, российский самолёт летел без сигнала транспондера. Сопровождение продолжалось недолго, пока Ил-20М не повернул обратно на восток.

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Ранее Минобороны Румынии опровергло фейк о боевой миссии своих F-16 на Украине. В ведомстве отметили, что страна имеет самолёты вариантов А и В, а вот конструкторского варианта С, о котором идёт речь в записи, у Бухареста попросту нет.

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Unsplash / Lincoln Holley

Артур Лапсаков
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