ВВС Германии поднимались в воздух из-за военного самолёта России у острова Рюген

Ранее Минобороны Румынии опровергло фейк о боевой миссии своих F-16 на Украине. В ведомстве отметили, что страна имеет самолёты вариантов А и В, а вот конструкторского варианта С, о котором идёт речь в записи, у Бухареста попросту нет.