Минобороны Румынии сочло абсурдом фейк о боевом налёте своих F-16 на позиции русских на Украине

Истребители F-16C ВВС Румынии не были задействованы для ударов по российским позициям на Украине, заявило Министерство обороны страны в ответ на появление в соцсетях слухов о подобной "тайной миссии".

"Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте платформы X, в которых утверждается, что самолёт F-16C вылетел с 86-й авиабазы ​​в Констанце в субботу в 03:22 и разбомбил группу сил России под Херсоном", — сказано в официальном пресс-релизе ведомства.

В Минобороны Румынии назвали этот фейк абсурдным, поскольку у страны просто нет на вооружении истребителей F-16 в конструкторском варианте С. Там напомнили, что у Бухареста имеются только самолёты вариантов А и В.