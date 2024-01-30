Минобороны Румынии сочло абсурдом фейк о боевом налёте своих F-16 на позиции русских на Украине
Минобороны Румынии опровергло фейк о боевой миссии своих F-16 на Украине
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Истребители F-16C ВВС Румынии не были задействованы для ударов по российским позициям на Украине, заявило Министерство обороны страны в ответ на появление в соцсетях слухов о подобной "тайной миссии".
"Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте платформы X, в которых утверждается, что самолёт F-16C вылетел с 86-й авиабазы в Констанце в субботу в 03:22 и разбомбил группу сил России под Херсоном", — сказано в официальном пресс-релизе ведомства.
В Минобороны Румынии назвали этот фейк абсурдным, поскольку у страны просто нет на вооружении истребителей F-16 в конструкторском варианте С. Там напомнили, что у Бухареста имеются только самолёты вариантов А и В.
Ранее стало известно, что Запад планирует передать Украине первые F-16 и необходимое оборудование для их обслуживания в 2024 году, сообщили в Пентагоне. В программу входит обучение лётчиков, подготовка техников, инфраструктуры, а также запасные части и боеприпасы к истребителям. Впрочем, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что это не изменит положение ВСУ. Он предупредил, что истребители станут лёгкой целью для российских ЗРК.