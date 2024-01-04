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4 января, 19:25

Самолёт-разведчик НАТО координировал атаку ВСУ на Крым, летая над Румынией

Самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий НАТО, наворачивал круги над территорией Румынии. Как пишет SHOT, предварительно, он координировал ВСУ во время атаки на Крым.

Борт вылетел с военной базы США Сигонелла на Сицилии несколько часов назад и летал вдоль побережья Чёрного моря — между румынскими городами Мангалия и Караорман. Примерно в это же время украинский БПЛА был выпущен с территории Одессы.

Маршрут полёта натовского самолёта-разведчика у Румынии. Фото © t.me / SHOT / Flightradar24

Маршрут полёта натовского самолёта-разведчика у Румынии. Фото © t.me / SHOT / Flightradar24

Минобороны РФ сообщило о перехвате 10 управляемых авиабомб ВСУ над Крымом
Минобороны РФ сообщило о перехвате 10 управляемых авиабомб ВСУ над Крымом

Ранее Лайф рассказывал, что именно такой самолёт упал в залив на Гавайях, промахнувшись на взлётно-посадочной полосе. В этот момент на борту находились девять военных. Они получили лёгкие травмы.

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Wikipedia / tataquax

Артур Лапсаков
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