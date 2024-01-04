Самолёт-разведчик НАТО координировал атаку ВСУ на Крым, летая над Румынией

Самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий НАТО, наворачивал круги над территорией Румынии. Как пишет SHOT, предварительно, он координировал ВСУ во время атаки на Крым.

Борт вылетел с военной базы США Сигонелла на Сицилии несколько часов назад и летал вдоль побережья Чёрного моря — между румынскими городами Мангалия и Караорман. Примерно в это же время украинский БПЛА был выпущен с территории Одессы.