Самолёт-разведчик НАТО координировал атаку ВСУ на Крым, летая над Румынией
Самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий НАТО, наворачивал круги над территорией Румынии. Как пишет SHOT, предварительно, он координировал ВСУ во время атаки на Крым.
Борт вылетел с военной базы США Сигонелла на Сицилии несколько часов назад и летал вдоль побережья Чёрного моря — между румынскими городами Мангалия и Караорман. Примерно в это же время украинский БПЛА был выпущен с территории Одессы.
Маршрут полёта натовского самолёта-разведчика у Румынии. Фото © t.me / SHOT / Flightradar24
Ранее Лайф рассказывал, что именно такой самолёт упал в залив на Гавайях, промахнувшись на взлётно-посадочной полосе. В этот момент на борту находились девять военных. Они получили лёгкие травмы.
Wikipedia / tataquax