Германия обзавелась новыми танками Leopard 2, но с одним условием
ФРГ получила девять танков Leopard 2 из Швейцарии, пообещав не отдавать их Киеву
Поставка Leopard 2 в Германию. Обложка © Der Bundesrat
Швейцария во вторник передала Германии девять танков Leopard 2 A4. В ближайшие дни на территорию ФРГ прибудет ещё 16 бронемашин. Об этом сказано в заявлении МО европейского государства.
По данным ведомства, отправка техники производится в рамках сделки по продаже ФРГ части списанных Leopard 2. Берн согласился на поставку 25 танков, хотя всего имеет 96 выведенных из эксплуатации машин этого типа. В соглашении говорится, что Берлин не должен отправлять полученную технику Украине, а её использование будет нацелено исключительно на повышение собственной боеспособности.
"Сегодня первые девять из 25 основных боевых танков Leopard 2 A4 были переданы производителю Rheinmetall Landsysteme GmbH. Первая поставка осуществлялась железнодорожным транспортом. До среды последуют ещё две поставки", — гласит сообщение.
А тем временем украинские танкисты продолжают терять немецкую бронетехнику в боях. Большинство переданных Киеву Leopard 2 уже повреждены или уничтожены, а потому ВСУ не могут задействовать их в наступлении, посетовали ранее в США.