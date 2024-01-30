Германия обзавелась новыми танками Leopard 2, но с одним условием

Швейцария во вторник передала Германии девять танков Leopard 2 A4. В ближайшие дни на территорию ФРГ прибудет ещё 16 бронемашин. Об этом сказано в заявлении МО европейского государства.

По данным ведомства, отправка техники производится в рамках сделки по продаже ФРГ части списанных Leopard 2. Берн согласился на поставку 25 танков, хотя всего имеет 96 выведенных из эксплуатации машин этого типа. В соглашении говорится, что Берлин не должен отправлять полученную технику Украине, а её использование будет нацелено исключительно на повышение собственной боеспособности.

"Сегодня первые девять из 25 основных боевых танков Leopard 2 A4 были переданы производителю Rheinmetall Landsysteme GmbH. Первая поставка осуществлялась железнодорожным транспортом. До среды последуют ещё две поставки", — гласит сообщение.