Германия подняла истребители по тревоге из-за российского Ил-20М
ВВС Германии подняли истребители из-за российского самолёта Ил-20М у Хельсинки
Российский военный самолёт Ил-20М. Обложка © Wikipedia / Papas Dos
Военно-воздушные силы Германии подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования. Как утверждает командование в соцсети X, причиной тому послужило обнаружение к юго-востоку от Хельсинки российского военного самолёта Ил-20М.
"Вчера были задействованы наши силы быстрого реагирования в Лаге (на севере Германии. — Прим. Life.ru). Российский самолёт Ил-20М без плана полёта был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки", — сказано в сообщении.
Также указано, что данная операция была закончена без происшествий после установления визуального контакта с российским воздушным судном.
Ранее Польша и её союзники подняли в воздух истребители, сославшись на "активность дальней российской авиации". Оперативное командование вооружённых сил республики предупредило граждан о повышении уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.