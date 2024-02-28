Германия подняла истребители по тревоге из-за российского Ил-20М

Военно-воздушные силы Германии подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования. Как утверждает командование в соцсети X, причиной тому послужило обнаружение к юго-востоку от Хельсинки российского военного самолёта Ил-20М.

"Вчера были задействованы наши силы быстрого реагирования в Лаге (на севере Германии. — Прим. Life.ru). Российский самолёт Ил-20М без плана полёта был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки", — сказано в сообщении.

Также указано, что данная операция была закончена без происшествий после установления визуального контакта с российским воздушным судном.