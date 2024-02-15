Польша вновь подняла в воздух истребители, сославшись на "активность авиации РФ"

Польша и её союзники подняли в воздух истребители, сославшись на "активность дальней российской авиации". Об этом заявило оперативное командование Вооружённых сил республики.

"Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорится в сообщении командования в соцсети X.

К слову, 7 февраля Польша также подняла в воздух истребители, сославшись на "активность авиации РФ". Тогда на всей территории Украины звучала воздушная тревога.