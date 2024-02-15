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15 февраля, 06:45

Польша вновь подняла в воздух истребители, сославшись на "активность авиации РФ"

Польша и её союзники подняли в воздух истребители, сославшись на "активность дальней российской авиации". Об этом заявило оперативное командование Вооружённых сил республики.

"Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорится в сообщении командования в соцсети X.

К слову, 7 февраля Польша также подняла в воздух истребители, сославшись на "активность авиации РФ". Тогда на всей территории Украины звучала воздушная тревога.

ВС Польши сообщили, что подняли самолёты из-за "активности российской авиации"
ВС Польши сообщили, что подняли самолёты из-за "активности российской авиации"

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей города о том, что в городе слышны взрывы. Градоначальник посоветовал местным жителям не покидать своих укрытий. Помимо того, некоторые украинские телеграм-каналы сообщили о взрывах во Львове и Днепре, в Ивано-Франковской, Киевской и Хмельницкой областях, а также в подконтрольном Украине городе Запорожье.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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