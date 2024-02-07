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7 февраля, 09:31

Польша подняла в воздух истребители, сославшись на "активность российской авиации"

Польша подняла в воздух истребители в связи с воздушной тревогой на Украине

Польша подняла в воздух истребители из-за воздушной тревоги на Украине, прозвучавшей сегодня, 7 февраля. Об этом сообщил министр национальной обороны европейского государства Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, с самого утра на всей территории Незалежной звучит сирена.

"Это повторяется циклично и всё чаще. Это массовые атаки. Большинство ракет летит в западном направлении, то есть в направлении Польши. Они, конечно, имеют цель на территории Украины, но сегодня с утра в полной готовности все системы безопасности Польши", — сказал он в эфире Radio Zet.

В таких случаях, пояснил глава оборонного ведомства, польская армия действует по следующему алгоритму: в воздух поднимаются истребители F-16, а системы противоракетной и противовоздушной обороны приводятся в состояние боевой готовности. К слову, сегодня Оперативное командование ВС страны сообщило об "интенсивной активности дальней авиации России".

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Напомним, утром 7 февраля в ряде регионов Украины прогремели мощные взрывы.В частности, их слышали во Львовской, Сумской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Черкасской областях, Харькове, Киеве и Николаеве. В украинской столице сработали системы ПВО, часть жителей осталась без света. По словам мэра Виталия Кличко, была повреждена магистраль теплоснабжения. Как добавили в Минэнерго, частично обесточены Киев, Николаев и Харьков.

Обложка ©

Getty Images / Omar Marques

Матвей Шандрыголов
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