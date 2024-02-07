Польша подняла в воздух истребители, сославшись на "активность российской авиации"

Польша подняла в воздух истребители из-за воздушной тревоги на Украине, прозвучавшей сегодня, 7 февраля. Об этом сообщил министр национальной обороны европейского государства Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, с самого утра на всей территории Незалежной звучит сирена.

"Это повторяется циклично и всё чаще. Это массовые атаки. Большинство ракет летит в западном направлении, то есть в направлении Польши. Они, конечно, имеют цель на территории Украины, но сегодня с утра в полной готовности все системы безопасности Польши", — сказал он в эфире Radio Zet.