Минэнерго Украины: Киев, Николаев и Харьков частично обесточены после взрывов

Киев, Николаев и Харьков частично обесточены после взрывов, прогремевших на Украине утром 7 февраля. Об этом сообщает Министерство энергетики страны.

"В Киеве в результате обстрела отключились линии электропередачи. Обесточены подстанции. Из-за этого отключена часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах — всего 19,4 тысячи абонентов. Без света остались учреждения здравоохранения", — говорится в сообщении ведомства.