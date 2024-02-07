Минэнерго Украины: Киев, Николаев и Харьков частично обесточены после взрывов
Киев, Николаев и Харьков частично обесточены после взрывов, прогремевших на Украине утром 7 февраля. Об этом сообщает Министерство энергетики страны.
"В Киеве в результате обстрела отключились линии электропередачи. Обесточены подстанции. Из-за этого отключена часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах — всего 19,4 тысячи абонентов. Без света остались учреждения здравоохранения", — говорится в сообщении ведомства.
Также повреждены электросети в Харькове, зафиксированы отключения света в Николаеве. В этих городах планируют восстановить электроснабжение в течение дня.
Напомним, на Украине сегодня, 7 февраля, прогремела серия взрывов. В частности, во Львовской, Сумской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях, в Харькове. Взрывы также раздались в центре Киева, сработала система ПВО. Часть жителей украинской столицы осталась без света, мэр Виталий Кличко заявил, что получила повреждения магистраль теплоснабжения.
Getty Images / Mustafa Ciftci