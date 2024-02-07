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Уведомления отключены

7 февраля, 08:33

Минэнерго Украины: Киев, Николаев и Харьков частично обесточены после взрывов

Киев, Николаев и Харьков частично обесточены после взрывов, прогремевших на Украине утром 7 февраля. Об этом сообщает Министерство энергетики страны.

"В Киеве в результате обстрела отключились линии электропередачи. Обесточены подстанции. Из-за этого отключена часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах — всего 19,4 тысячи абонентов. Без света остались учреждения здравоохранения", — говорится в сообщении ведомства.

Также повреждены электросети в Харькове, зафиксированы отключения света в Николаеве. В этих городах планируют восстановить электроснабжение в течение дня.

Новая серия взрывов произошла в ряде регионов Украины
Новая серия взрывов произошла в ряде регионов Украины

Напомним, на Украине сегодня, 7 февраля, прогремела серия взрывов. В частности, во Львовской, Сумской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях, в Харькове. Взрывы также раздались в центре Киева, сработала система ПВО. Часть жителей украинской столицы осталась без света, мэр Виталий Кличко заявил, что получила повреждения магистраль теплоснабжения.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Александра Вишнякова
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