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Кличко заявил, что в Киеве повреждена тепломагистраль

7 февраля, 07:35
Виды зимнего Киева. Обложка © Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Виды зимнего Киева. Обложка © Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Магистраль теплоснабжения на левом берегу Киева получила повреждения в результате взрыва. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам", написал Кличко в телеграм-канале.

Новая серия взрывов произошла в ряде регионов Украины
Новая серия взрывов произошла в ряде регионов Украины

Напомним, на Украине, в том числе в Киеве, сегодня, 7 февраля, прогремела серия взрывов. В частности, во Львовской, Сумской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях, в Харькове. Взрывы также раздались в центре Киева, сработала система ПВО. Часть жителей украинской столицы осталась без света.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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