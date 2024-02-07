Кличко заявил, что в Киеве повреждена тепломагистраль

Магистраль теплоснабжения на левом берегу Киева получила повреждения в результате взрыва. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам", — написал Кличко в телеграм-канале.

Напомним, на Украине, в том числе в Киеве, сегодня, 7 февраля, прогремела серия взрывов. В частности, во Львовской, Сумской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях, в Харькове. Взрывы также раздались в центре Киева, сработала система ПВО. Часть жителей украинской столицы осталась без света.