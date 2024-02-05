Власти Украины закрыли иностранцам доступ на подконтрольную часть Херсонщины

Подконтрольная Киеву часть Херсонской области отныне закрыта для представителей иностранных государств. Запрещающий свободное посещение региона закон был издан местными властями, сообщило украинское издание "Страна".

Ограничения затронули сотрудников международных организаций, представителей консульских учреждений и даже волонтёров. Теперь для поездки на Херсонщину иностранцам придётся согласовывать своё путешествие с областной администрацией и военным командованием.

Всего запретная зона распространилась на 37 населённых пунктов. Среди них Новотягинка, Ивановка, Красный Маяк, Новокаиры, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка, Берегово, Янтарное, Днепровское и другие.