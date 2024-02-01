В Херсонской области предотвратили покушение на главу села Малокаховка. Романа Назарова собирались подорвать в автомобиле, но чиновник сам заметил подозреваемого и помог его задержать. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Глава лично заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля. Вместе с главой сотрудники Малокаховского территориального управления сумели самостоятельно задержать подозреваемого и передали его военнослужащим 205-й бригады ВС РФ. Бомбу мощностью один килограмм тротила военные обезвредили", — написал Сальдо в телеграм-канале.