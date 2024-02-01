В Херсонской области предотвратили покушение на главу села Малокаховка
В Херсонской области предотвратили покушение на главу села Малокаховка. Фото © Телеграм-канал Владимира Сальдо
В Херсонской области предотвратили покушение на главу села Малокаховка. Романа Назарова собирались подорвать в автомобиле, но чиновник сам заметил подозреваемого и помог его задержать. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Глава лично заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля. Вместе с главой сотрудники Малокаховского территориального управления сумели самостоятельно задержать подозреваемого и передали его военнослужащим 205-й бригады ВС РФ. Бомбу мощностью один килограмм тротила военные обезвредили", — написал Сальдо в телеграм-канале.
Сальдо также призвал подобных "диверсантов" не ломать свои жизни ради прихоти украинских кураторов.
А в октябре в Крыму было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва. В политика дважды выстрелили, с тяжёлыми ранениями он поступил в реанимацию. Сейчас Царёв уже чувствует себя хорошо, угрозы его жизни нет. ФСБ уже задержала координатора покушения — 46-летнего жителя Ялты. Он по заданию СБУ организовал слежку за политиком, оборудовал тайник со средствами поражения и в дальнейшем применил их в преступлении.