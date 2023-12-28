Яичный магнат из Воронежской области чудом выжил из-за ошибки киллера
Покушение на владельца воронежской птицефабрики не удалось из-за ошибки киллера
Владелец крупнейшей птицефабрики в Воронежской области Геннадий Ширяев чудом выжил при покушении из-за ошибки киллера. По данным SHOT, предприниматель обычно передвигался на своём люксовом внедорожнике с водителем, а сам садился на заднее пассажирское сиденье. В роковую же поездку он решил самостоятельно вести машину.
Место покушения на Геннадия Ширяева в Воронежской области. Видео © Telegram / СУ СК России по Воронежской области
Предварительно, киллер попросту не заметил этого, после чего дважды выстрелил в автомобиль. Злоумышленник изрешетил заднее как раз пассажирское сиденье. По словам родственника Ширяева, скорее всего, за 59-летним бизнесменом следили.
Тем временем СУ СК РФ по области возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство". На опубликованном ведомством видео — работа экспертов на месте преступления.
Напомним, покушение на Геннадия Ширяева произошло сегодня. По данным Лайфа, автомобиль предпринимателя расстреляли спустя два дня после того, как против его птицефабрики УФАС возбудило дело из-за сильного роста цен на яйца. В регионе объявлен план "Перехват".
Telegram / СУ СК России по Воронежской области