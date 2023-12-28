Яичный магнат из Воронежской области чудом выжил из-за ошибки киллера

Владелец крупнейшей птицефабрики в Воронежской области Геннадий Ширяев чудом выжил при покушении из-за ошибки киллера. По данным SHOT, предприниматель обычно передвигался на своём люксовом внедорожнике с водителем, а сам садился на заднее пассажирское сиденье. В роковую же поездку он решил самостоятельно вести машину.

Место покушения на Геннадия Ширяева в Воронежской области. Видео © Telegram / СУ СК России по Воронежской области

Предварительно, киллер попросту не заметил этого, после чего дважды выстрелил в автомобиль. Злоумышленник изрешетил заднее как раз пассажирское сиденье. По словам родственника Ширяева, скорее всего, за 59-летним бизнесменом следили.

Тем временем СУ СК РФ по области возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство". На опубликованном ведомством видео — работа экспертов на месте преступления.