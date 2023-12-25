Россиянина задержали по прилёте на Пхукет за заказ киллеру убийства соотечественника

Тайская полиция задержала второго подозреваемого в попытке убийства гражданина РФ Дмитрия Алейникова, на которого в июне напали в Пхукете с использованием огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении таиландской иммиграционной полиции, отвечающий за поддержание правопорядка в международном аэропорту Пхукета.

"[В зоне прилёта аэропорта Пхукета] был задержан 53-летний мужчина, гражданин России, по подозрению в организации преступления или поощрении других лиц к совершению преступления (заказное убийство Дмитрия Алейникова)", — сказано в сообщении ведомства.

Покушение на убийство российского ресторатора Дмитрия Алейникова, уже долгое время живущего в Таиланде, произошло на острове Пхукет 7 июня. Он был внутри автомобиля, когда к нему подъехал неизвестный на мотоцикле, несколько раз в него выстрелил и скрылся. Жертву доставили в больницу, где его прооперировали и извлекли пулю из лёгкого. По информации местных правоохранителей, покушение было подготовлено не одним человеком, а организованной группой.

Уже 8 июня тайская полиция задержала в аэропорту Пхукета первого из подозреваемых в попытке убийства — гражданина Казахстана Артура Легая, который собирался улететь в Москву. Полицейская служба Таиланда продолжает расследование покушения.