Рейс Пхукет – Москва не смог вылететь вовремя из-за истерики двух россиянок на борту
Россиянки на два с половиной часа задержали вылет рейса Пхукет – Москва
Две россиянки задержали вылет рейса Пхукет – Москва на два с половиной часа. Девушки устроили истерику из-за духоты в салоне и попросили их высадить. Около 300 пассажиров ожидают отправки рейса, пока выгружается багаж дебоширок.
Видео © Telegram / SHOT
По информации SHOT, во время посадки на рейс ZF2908 авиакомпании Azur Air девушки пожаловались на духоту в самолёте. Как рассказали пассажиры, они снимали всё происходящее на телефон, а вскоре у них началась паника и они попросили снять их с рейса, хотя стюардессы предлагали позвать врачей.
Очевидцы рассказали, что, кроме девушек, никто на духоту не жаловался. По данным издания, Boeing 767-300 уже около двух часов не может вылететь из-за этого скандала. Сейчас чемоданы девушек достают из багажного отсека. Все 300 пассажиров остаются в салоне самолёта. Ждать им ещё около 40 минут, после чего сотрудники авиакомпании пообещали вылет.
А ранее Лайф рассказывал, что пьяного дебошира, который чуть не сорвал рейс Хабаровск – Бангкок, сняли с самолёта. Airbus A330 "Аэрофлота" готовился к отправке в Таиланд, как вдруг один из пассажиров начал материть всех вокруг. Мужчину быстро удалось усмирить: его скрутили и передали полиции.