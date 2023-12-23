Рейс Пхукет – Москва не смог вылететь вовремя из-за истерики двух россиянок на борту

Две россиянки задержали вылет рейса Пхукет – Москва на два с половиной часа. Девушки устроили истерику из-за духоты в салоне и попросили их высадить. Около 300 пассажиров ожидают отправки рейса, пока выгружается багаж дебоширок.

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По информации SHOT, во время посадки на рейс ZF2908 авиакомпании Azur Air девушки пожаловались на духоту в самолёте. Как рассказали пассажиры, они снимали всё происходящее на телефон, а вскоре у них началась паника и они попросили снять их с рейса, хотя стюардессы предлагали позвать врачей.

Очевидцы рассказали, что, кроме девушек, никто на духоту не жаловался. По данным издания, Boeing 767-300 уже около двух часов не может вылететь из-за этого скандала. Сейчас чемоданы девушек достают из багажного отсека. Все 300 пассажиров остаются в салоне самолёта. Ждать им ещё около 40 минут, после чего сотрудники авиакомпании пообещали вылет.