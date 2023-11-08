В "Аэрофлоте" предложили разрешить авиакомпаниям обмениваться чёрными списками

"Аэрофлот" хочет усилить ответственность пассажиров за дебоши в самолётах. Авиакомпания предлагает разрешить обмен данными из чёрных списков нарушителей между перевозчиками и увеличить срок нахождения таких людей в базах до трёх лет.

Как сообщает РИА "Новости", "Аэрофлот" подготовил проекты изменений в федеральные законы. В 2018 году в России авиакомпаниям позволили отказывать дебоширам в покупке билетов, а также вносить таких клиентов в чёрный список. На данный момент срок нахождения в таких базах составляет один год, потом информация аннулируется. "Аэрофлот" предлагает увеличить этот промежуток.