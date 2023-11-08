В "Аэрофлоте" предложили разрешить авиакомпаниям обмениваться чёрными списками
"Аэрофлот" предлагает разрешить авиакомпаниям обмениваться списками дебоширов
"Аэрофлот" хочет усилить ответственность пассажиров за дебоши в самолётах. Авиакомпания предлагает разрешить обмен данными из чёрных списков нарушителей между перевозчиками и увеличить срок нахождения таких людей в базах до трёх лет.
Как сообщает РИА "Новости", "Аэрофлот" подготовил проекты изменений в федеральные законы. В 2018 году в России авиакомпаниям позволили отказывать дебоширам в покупке билетов, а также вносить таких клиентов в чёрный список. На данный момент срок нахождения в таких базах составляет один год, потом информация аннулируется. "Аэрофлот" предлагает увеличить этот промежуток.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который разрешит продавать алкоголь в магазинах аэропорта пассажирам, летающим внутри России. Речь идёт о разрешении владельцам дьюти-фри продавать алкоголь до 30 июня 2026 года.
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