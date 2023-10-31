Мужчины схлестнулись в смертельной битве на борту "Аэрофлота" и экстренно посадили самолёт
Самолёт рейса Иркутск – Москва внештатно сел в Сыктывкаре из-за драки пассажиров
Самолёт "Аэрофлота", следовавший по маршруту Иркутск – Москва, вынужденно приземлился в Сыктывкаре из-за драки двух пассажиров. Mash делится кадрами потасовки.
Драка на борту самолёта рейса Иркутск – Москва. Видео © T.me / Mash
Конфликт случился на борту лайнера рейса AFL1445, который вылетел в столицу накануне в 19:20 (по Москве). Экипаж и другие очевидцы драки не смогли усмирить хулиганов. Тогда пилоты приняли решение сажать самолёт в ближайшем аэропорту. Нарушителей увезли в полицейский участок, медики оказали одному из них помощь. О причинах ссоры не сообщается.
Ранее писали, что самолёт Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Перми. В этот момент на борту находилось 186 пассажиров и шесть членов экипажа.
ТАСС / Сергей Бобылев