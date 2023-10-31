Мужчины схлестнулись в смертельной битве на борту "Аэрофлота" и экстренно посадили самолёт

Конфликт случился на борту лайнера рейса AFL1445, который вылетел в столицу накануне в 19:20 (по Москве). Экипаж и другие очевидцы драки не смогли усмирить хулиганов. Тогда пилоты приняли решение сажать самолёт в ближайшем аэропорту. Нарушителей увезли в полицейский участок, медики оказали одному из них помощь. О причинах ссоры не сообщается.