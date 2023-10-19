Пьяный дебошир заставил понервничать пассажиров рейса Хабаровск – Бангкок

Пьяного дебошира, который чуть не сорвал рейс Хабаровск – Бангкок, сняли с самолёта, сообщает SHOT.

Airbus A330 "Аэрофлота" готовился к отправке в Таиланд, как вдруг один из пассажиров начал материть всех вокруг и приставать к стюардессам. Однако мужчину быстро удалось усмирить: его скрутили, усадили на место, а позже, когда самолёт вернулся на стоянку, передали сотрудникам полиции.

Теперь дебоширу придётся заплатить штраф за возврат аэробуса на стоянку и ответить на вопросы органов.