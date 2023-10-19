Пьяный дебошир заставил понервничать пассажиров рейса Хабаровск – Бангкок
Пьяный дебошир задержал рейс из Хабаровска в Таиланд
Пьяного дебошира, который чуть не сорвал рейс Хабаровск – Бангкок, сняли с самолёта, сообщает SHOT.
Airbus A330 "Аэрофлота" готовился к отправке в Таиланд, как вдруг один из пассажиров начал материть всех вокруг и приставать к стюардессам. Однако мужчину быстро удалось усмирить: его скрутили, усадили на место, а позже, когда самолёт вернулся на стоянку, передали сотрудникам полиции.
Теперь дебоширу придётся заплатить штраф за возврат аэробуса на стоянку и ответить на вопросы органов.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве мужчина с ножом и перцовым баллончиком напал на охранников и посетителей бара "Евгенич" солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова. Уточняется, что дебошир был очень пьян и начал конфликтовать с окружающими.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин