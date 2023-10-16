"Чего ты ухмыляешься?": Появилось видео дебоша в подмосковном детсаду самой грудастой россиянки

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SHOT: Модель Ирен Феррари угрожала соседке изнасиловать её мужа
Ирен Феррари. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dj.irenferarri
Обладательница самого большого искусственного бюста в России Ирен Феррари (Ирина Мацына) угрожала соседке в общедомовом чате изнасиловать её мужа, а саму её поставить на колени, как ранее она "ставила на колени олигархов". Об этом сообщает SHOT.
Ирен Феррари ворвалась к соседке на работу в детский сад. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, конфликт между Ирен и Оксаной произошёл из-за того, что последняя попросила эпатажную соседку не приходить со своим питомцем в кафе в их ЖК, так как у неё аллергия на собак. В ответ на эту просьбу Феррари стала преследовать Оксану, а сегодня вообще ворвалась прямо к ней на работу в детский сад и закатила там целый скандал. Также в Сеть слили грязные угрозы, которыми Ирен пыталась запугать женщину. В частности, брюнетка всячески обзывала Оксану и грозилась изнасиловать её мужа. В итоге потерпевшая обратилась в полицию.
Ирен Феррари. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dj.irenferarri
Ирен Феррари — эпатажная модель, которая стала известна благодаря большому бюсту и скандальным выходкам. В середине 2000-х она впервые увеличила себе грудь со второго до четвёртого размера. После ряда операций её бюст достиг девятого размера. С тех пор Ирен стали называть "российской Памелой Андерсон". В 2009 году гигантская грудь Феррари лопнула во время перелёта из Москвы в Лос-Анджелес. Но она сделала новую, увеличив размер до 10-го. Также она уменьшила талию и сделала ринопластику.
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