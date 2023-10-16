Обладательница самого большого бюста в России показала грудь детям в детсаду, гоняясь за соседкой
SHOT: Женщина с самым большим бюстом в РФ Ирен Феррари показала грудь в детсаду
Ирен Феррари. Обложка © © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ирен Феррари
Обладательница самого большого бюста в России Ирен Феррари (Ирина Мацына) показала грудь детям в детском саду в Подмосковье. 42-летняя модель бегала по дошкольному учреждению, размахивая своими имплантами 10-го размера, сообщает SHOT.
Ирен Феррари. Обложка © © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ирен Феррари
По данным телеграм-канала, необычный инцидент произошёл в частном детском саду в ЖК "Рублёвское предместье" на Новорижском шоссе. Всё началось с того, что у Ирины возник бытовой конфликт с соседкой в общедомовом чате. Модель попросили не приходить с собакой в кафе, расположенное в ЖК. Феррари эта просьба не понравилась, она вскипела, засыпала соседку угрозами и оскорблениями, а сегодня и вовсе заявилась к женщине прямо на работу — в тот самый детсад. Ирина начала кричать и бегать за женщиной. Та сначала решила, что это какая-то наркоманка, но потом увидела грудь и вспомнила, что это та самая звезда из начала 2000-х.
Ирен Феррари. Обложка © © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ирен Феррари
Ирен Феррари прославилась закрытыми вечеринками, куда приглашала VIP-публику и показывала гостям свою рекордную грудь. Впоследствии она ходила по шоу, снималась в сериалах и для обложек мужских журналов. В 2009 году гигантская грудь Феррари лопнула во время перелёта из Москвы в Лос-Анджелес. Но она сделала новую, увеличив размер до 10-го. Сейчас Ирен работает диджеем в ночных клубах.
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