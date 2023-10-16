Обладательница самого большого бюста в России показала грудь детям в детсаду, гоняясь за соседкой

По данным телеграм-канала, необычный инцидент произошёл в частном детском саду в ЖК "Рублёвское предместье" на Новорижском шоссе. Всё началось с того, что у Ирины возник бытовой конфликт с соседкой в общедомовом чате. Модель попросили не приходить с собакой в кафе, расположенное в ЖК. Феррари эта просьба не понравилась, она вскипела, засыпала соседку угрозами и оскорблениями, а сегодня и вовсе заявилась к женщине прямо на работу — в тот самый детсад. Ирина начала кричать и бегать за женщиной. Та сначала решила, что это какая-то наркоманка, но потом увидела грудь и вспомнила, что это та самая звезда из начала 2000-х.