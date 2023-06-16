Составлен топ-5 стран, где живут женщины с самой большой грудью. Россиянки не попали в десятку
Учёные из Германии выяснили, что женщины с самой большой грудью живут в Норвегии
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Женщины с самой большой грудью — средний размер C–D — проживают в Норвегии. Об этом свидетельствуют результаты исследования немецких учёных, которые обнародовал портал Worlddata.info.
Дамы из Люксембурга — на втором месте в этом рейтинге, из Исландии — на третьем. У американок и британок с их средним размером груди C — четвёртое и пятое место. А россиянкам не хватило всего немного до топ-10 — они заняли 11-е место. Самый же маленький размер груди — на уровне AA — у женщин из Вьетнама.
Были проанализированы данные опросов из более чем 80 стран. Эксперты учитывали размер чашки бюстгальтера и средний индекс массы тела (ИМТ) женщин по стране, который зависит от роста и веса. Если ИМТ выше, то и грудь больше. Кроме того, любопытно, что размер груди связан с материальной обеспеченностью населения. В бедных странах представительницы слабого пола зачастую не имеют возможности правильно выбрать бельё и носят бюстгальтер маленького размера. Дамы же в обеспеченных странах имеют возможность посетить специализированный магазин и подобрать бельё по размеру.
А ранее пластический хирург Руслан Стражников назвал условия, при которых может быть назначена операция по пластике груди. Не всегда она проводится лишь по эстетическим соображениям. Бывает, что очень большой бюст доставляет неудобства, в таком случае решает проблемы операция по его уменьшению.