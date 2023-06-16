Составлен топ-5 стран, где живут женщины с самой большой грудью. Россиянки не попали в десятку

Женщины с самой большой грудью — средний размер C–D — проживают в Норвегии. Об этом свидетельствуют результаты исследования немецких учёных, которые обнародовал портал Worlddata.info.

Дамы из Люксембурга — на втором месте в этом рейтинге, из Исландии — на третьем. У американок и британок с их средним размером груди C — четвёртое и пятое место. А россиянкам не хватило всего немного до топ-10 — они заняли 11-е место. Самый же маленький размер груди — на уровне AA — у женщин из Вьетнама.

Были проанализированы данные опросов из более чем 80 стран. Эксперты учитывали размер чашки бюстгальтера и средний индекс массы тела (ИМТ) женщин по стране, который зависит от роста и веса. Если ИМТ выше, то и грудь больше. Кроме того, любопытно, что размер груди связан с материальной обеспеченностью населения. В бедных странах представительницы слабого пола зачастую не имеют возможности правильно выбрать бельё и носят бюстгальтер маленького размера. Дамы же в обеспеченных странах имеют возможность посетить специализированный магазин и подобрать бельё по размеру.