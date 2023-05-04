Россиянок предупредили о способности кофе уменьшать грудь
Диетолог Соломатина: Пристрастие к кофе может уменьшить грудь некоторых женщин
Употребление более трёх чашек кофе в день может грозить некоторым женщинам уменьшением груди, предупредила диетолог Елена Соломатина. Она сослалась на исследование, проведённое Лундским университетом в Швеции.
"Исследование говорит о том, что у женщин с определённым геном грудь может уменьшаться от чрезмерного потребления кофе. Речь идёт только о носительницах определённого варианта гена С, а не о всех женщинах вообще", — рассказала она телеканалу "Москва 24".
Она отметила, что проблема заключается в незнании женщинами того, носителями каких именно генов они являются.
Ранее Елена Соломатина назвала ягоды и фрукты самым полезным гарниром к шашлыку. По её словам, они помогают организму быстрее и легче переваривать жареное мясо. А чем дольше оно находится в желудочно-кишечном тракте, тем выше шанс заиметь онкологическую операцию.
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