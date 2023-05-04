Россиянок предупредили о способности кофе уменьшать грудь

Употребление более трёх чашек кофе в день может грозить некоторым женщинам уменьшением груди, предупредила диетолог Елена Соломатина. Она сослалась на исследование, проведённое Лундским университетом в Швеции.

"Исследование говорит о том, что у женщин с определённым геном грудь может уменьшаться от чрезмерного потребления кофе. Речь идёт только о носительницах определённого варианта гена С, а не о всех женщинах вообще", — рассказала она телеканалу "Москва 24".

Она отметила, что проблема заключается в незнании женщинами того, носителями каких именно генов они являются.