КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

4 мая, 17:29

Россиянок предупредили о способности кофе уменьшать грудь

Диетолог Соломатина: Пристрастие к кофе может уменьшить грудь некоторых женщин

Употребление более трёх чашек кофе в день может грозить некоторым женщинам уменьшением груди, предупредила диетолог Елена Соломатина. Она сослалась на исследование, проведённое Лундским университетом в Швеции.

"Исследование говорит о том, что у женщин с определённым геном грудь может уменьшаться от чрезмерного потребления кофе. Речь идёт только о носительницах определённого варианта гена С, а не о всех женщинах вообще", — рассказала она телеканалу "Москва 24".

Она отметила, что проблема заключается в незнании женщинами того, носителями каких именно генов они являются.

Эндокринолог рассказала, как выжить после "шашлычных" майских праздников

Эндокринолог рассказала, как выжить после "шашлычных" майских праздников

Ранее Елена Соломатина назвала ягоды и фрукты самым полезным гарниром к шашлыку. По её словам, они помогают организму быстрее и легче переваривать жареное мясо. А чем дольше оно находится в желудочно-кишечном тракте, тем выше шанс заиметь онкологическую операцию.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • кофе
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров