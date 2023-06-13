Названы условия, при которых врач может назначить операцию по пластике груди

Маммопластика, то есть хирургическая операция, направленная на изменение формы женской груди, может помочь женщине решить целый ряд проблем со здоровьем. Не всегда она проводится лишь по эстетическим соображениям. Например, такие операции могут потребоваться после удаления молочной железы из-за онкозаболеваний. Об этом рассказал пластический хирург Центра пластической хирургии "СМ-Клиника" Руслан Стражников.

"Не случайно возвращение к привычной жизни и её радостям многие женщины начинают с реконструкции груди. Возмещение утраченных объёмов груди в этом случае выполняется при помощи силиконовых имплантов или кожно-мышечных лоскутов", — отметил он в беседе с РИАМО.

По словам врача, виды маммопластики зависят от показаний. Также бывает, что у девушки очень большой бюст и ей сложно подбирать одежду и заниматься спортом. Таким девушкам натирают плечи лямки бюстгальтера, а под грудью могут появиться опрелости. Всё это может сопровождаться большой нагрузкой на позвоночник, которая в итоге выливается в грыжи. Стражников подчеркнул, что решает проблемы операция по уменьшению груди.

"Большая женская грудь — не только предмет восхищения, но и причина развития воспалений на коже под молочными железами. Оно возникает из-за повышенной влажности и присоединения инфекции", — рассказал врач.