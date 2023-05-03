Врач разрушила топ-5 мифов о маммопластике

Маленький размер груди, возрастные изменения, резкое похудение или изменение привычных размеров из-за беременности и кормления — самые частые причины для маммопластики. По словам врача-пластического хирурга Марии Гамалеи, повышенная доступность операции и профессионализм отечественных врачей всё равно останавливают многих женщин от вмешательства. Причиной тому выступают ряд распространённых мифов, первый из которых — необходимость замены имплантов раз в десять лет.

"Современные грудные импланты имеют пожизненную гарантию и необходимости менять их через какое-либо время нет. Если вас устраивает эстетический вид груди, её размеры и ничего не беспокоит, в этом случае замена имплантов не требуется", — рассказала она Лайфу.

Другое заблуждение гласит о несовместимости маммопластики и грудного вскармливания. По словам Гамалеи, процесс установки имплантов не затрагивает естественные функции молочной железы, а если она позволяет кормить ребёнка молоком, то никаких препятствий для этого не возникнет.

Также многие пациентки боятся взрыва имплантов в самолёте. По словам хирурга, они делаются из плотных, устойчивых к травмам, физическим воздействиям и полётам материалов. Однако ограничения присутствуют: не рекомендуется совершать перелёты в течение трёх дней после операции. То же, отметила Гамалея, касается боязни заиметь рак после маммопластики.

Риск заболевания онкологией есть у всех, однако установка имплантов никак не связана с её появлением. Напротив, решаясь на операцию, женщина проходит полное обследование и может выявить существующие проблемы. После маммопластики пациентка должна регулярно проходить обследование и делать УЗИ молочных желёз, а это опять же может помочь диагностировать болезнь на ранней стадии Мария Гамалея Врач-пластический хирург

Последний миф — неестественный вид груди после операции. По словам хирурга, при подборе имплантов учитываются все параметры и особенности фигуры. Так, для максимальной естественности подойдут импланты каплевидной формы, а для эффекта пуш-ап — круглой.